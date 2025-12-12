На Рівненщині водій міжнародного автобуса залишив неповнолітню на заправці

Фото: Нацполіція

Посеред ночі неповнолітня зателефонувала поліцейським. Як виявилось, її залишив водій міжнародного автобуса

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Водій випадково залишив неповнолітню пасажирку на заправці. У салоні залишились особисті речі та документи 17-річної дівчини. Сам автобус уже їхав у бік Рівного.

Патрульні виїхали на заправку, забрали 17-річну дівчину та вирушили слідом за автобусом. Транспортний засіб знайшли на автовокзалі Рівного. Під час розмові водій пояснив, що випадково не помітив відсутності пасажирки.

