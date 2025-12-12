12:49  12 грудня
У Києві затримали чоловіків, які влаштували теракти у Деснянському районі
09:26  12 грудня
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
08:25  12 грудня
Смертельна ДТП на трасі у Житомирській області: загинув мотоцикліст
12 грудня 2025, 14:40

На Рівненщині водій міжнародного автобуса залишив неповнолітню на заправці

12 грудня 2025, 14:40
Фото: Нацполіція
Посеред ночі неповнолітня зателефонувала поліцейським. Як виявилось, її залишив водій міжнародного автобуса

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Водій випадково залишив неповнолітню пасажирку на заправці. У салоні залишились особисті речі та документи 17-річної дівчини. Сам автобус уже їхав у бік Рівного.

Патрульні виїхали на заправку, забрали 17-річну дівчину та вирушили слідом за автобусом. Транспортний засіб знайшли на автовокзалі Рівного. Під час розмові водій пояснив, що випадково не помітив відсутності пасажирки.

Нагадаємо, раніше на Львівщині у рейсовому автобусі знайшли 150 зовнішніх акумуляторів Apple. Водій їх не задекларував. Орієнтовна вартість товару – близько 600 тисяч гривень.

12 грудня 2025
07 серпня 2025
