16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
UA | RU
UA | RU
10 грудня 2025, 21:45

На Рівненщині вибухнуло паливо: батько із сином отримали тяжкі опіки

10 грудня 2025, 21:45
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався 10 грудня, близько 12:20 на Костопільщині. Там у селі Перетоки стався вибух

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Правоохоронцям про це повідомив свідок. Як з'ясувалось, на території 57-річного чоловіка загорілась металева бочка із дизельним паливом. Внаслідок цього стався вибух, а приміщення загорілось.

Внаслідок вибуху двоє людей постраждало. Це сам 57-річний власник та його 28-річний син. Чоловіки отримали опіки тіла орієнтовно 70% та дихальних шляхів. Їх госпіталізували, медики борються за їхні життя.

"Працівники ДСНС ліквідували пожежу. Остаточну причину вибуху встановлюватимуть фахівці за результатами призначених експертиз", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Києві в житловому комплексі "Софіївська Сфера" виникла пожежа в одній із квартир. На місці працювали рятувальники ДСНС та медики.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вибух нещасний випадок Рівненська область
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Хотів лише купити шини: на Буковині чоловік "подарував" гроші аферистам - як це сталось
10 грудня 2025, 23:35
У Кривому Розі горів житловий будинок: загинула людина
10 грудня 2025, 22:55
У Києві судили правоохоронця, який вимагав хабар
10 грудня 2025, 22:35
Україна переходить на цифровий військовий облік: що зміниться для резервістів
10 грудня 2025, 21:23
Сили у небі збільшуються: президент України анонсував посилення авіації
10 грудня 2025, 21:14
"Україна не готова до виборів раніше 6 місяців", – заступник голови ЦВК
10 грудня 2025, 20:58
Піарниця Степана Гіги розповіла про його стан: "Важкий, але стабільний"
10 грудня 2025, 20:31
На Донеччині ворог просунувся у кількох населених пунктах – оновлена мапа DeepState
10 грудня 2025, 20:29
На Вінниччині зграя собак напала на 11-річну дівчинку: що відомо про стан потерпілої
10 грудня 2025, 20:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Олег Саакян
Всі блоги »