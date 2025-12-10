На Рівненщині вибухнуло паливо: батько із сином отримали тяжкі опіки

Фото: Нацполіція

Інцидент стався 10 грудня, близько 12:20 на Костопільщині. Там у селі Перетоки стався вибух

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Правоохоронцям про це повідомив свідок. Як з'ясувалось, на території 57-річного чоловіка загорілась металева бочка із дизельним паливом. Внаслідок цього стався вибух, а приміщення загорілось.

Внаслідок вибуху двоє людей постраждало. Це сам 57-річний власник та його 28-річний син. Чоловіки отримали опіки тіла орієнтовно 70% та дихальних шляхів. Їх госпіталізували, медики борються за їхні життя.

"Працівники ДСНС ліквідували пожежу. Остаточну причину вибуху встановлюватимуть фахівці за результатами призначених експертиз", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Києві в житловому комплексі "Софіївська Сфера" виникла пожежа в одній із квартир. На місці працювали рятувальники ДСНС та медики.