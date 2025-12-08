На Рівненщині чоловік бив тещу та жорстоко знущався

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Протягом року чоловік у стані алкогольного сп'яніння вчиняв психологічне та фізичне насильство відносно своєї 75-річної тещі. Правоохоронці завершили розслідування. Прокурор уже скерував справу до суду.

"Пом’якшуючими обставинами є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Обтяжуючі — вчинення кримінального правопорушення особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння та щодо особи похилого віку", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Львівщині 37-річний чоловік жорстоко побив дружину. Потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження, її госпіталізували. Зловмисника затримали. Йому світить від п'яти до восьми років позбавлення волі.