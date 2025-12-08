22:03  08 грудня
ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
19:28  08 грудня
На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією
UA | RU
UA | RU
08 грудня 2025, 20:55

На Рівненщині чоловік бив тещу та жорстоко знущався

08 грудня 2025, 20:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

61-річного жителя Рівненської області будуть судити. Причиною стало насильство щодо похилої жінки

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Протягом року чоловік у стані алкогольного сп'яніння вчиняв психологічне та фізичне насильство відносно своєї 75-річної тещі. Правоохоронці завершили розслідування. Прокурор уже скерував справу до суду.

"Пом’якшуючими обставинами є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Обтяжуючі — вчинення кримінального правопорушення особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння та щодо особи похилого віку", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Львівщині 37-річний чоловік жорстоко побив дружину. Потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження, її госпіталізували. Зловмисника затримали. Йому світить від п'яти до восьми років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
домашнє насилля поліція Рівненська область
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
В Україні перевірять усі дитячі будинки
08 грудня 2025, 23:15
Росіяни скинули авіабомбу на Краматорськ
08 грудня 2025, 22:59
Куди поїхати на Новорічні свята в Україні: найкращі напрямки, окрім Карпат
08 грудня 2025, 22:59
РФ завдала масованого удару по Сумах: у місті відсутнє електропостачання
08 грудня 2025, 22:36
Гаранта Конституції немає
08 грудня 2025, 22:26
Працівниця київського фунікулера створює різдвяний настрій пасажирам - відео
08 грудня 2025, 22:16
ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
08 грудня 2025, 22:03
Хотіла купити інвертор: аферисти вкрали у жительки Буковини десятки тисяч гривень
08 грудня 2025, 21:55
В Лос-Анджелесі оголосили номінантів 83-ї премії "Золотий глобус"
08 грудня 2025, 21:45
ВАКС призначив заставу для помічника нардепки Скороход: яка сума
08 грудня 2025, 21:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Всі блоги »