Фото: иллюстративное

26 октября, около 18:30, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из поселков Львовского района женщину избил мужчина

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На место происшествия оперативно отправились сотрудники криминальной полиции, следователи и другие службы районного управления.

Правоохранители установили, что между 37-летним мужчиной и его 35-летней супругой возник внезапный конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес женщине несколько ударов руками по разным частям тела. Потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения и была госпитализирована в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Полиция задержала злоумышленника

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи процессуального руководства Жовковской окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины.

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Прикарпатье собаку жестоко избил местный житель. Полиция открыла дело после того, как сосед указал на 56-летнего мужчину, а животное нашли с видимыми травмами.