08:50  25 ноября
В Киеве во время обстрела женщину с ребенком не пустили в укрытие: полиция проводит проверку
09:00  25 ноября
Актер Арам Арзуманян упал в оркестровую яму во время спектакля: артиста госпитализировали
00:55  25 ноября
Певец Melovin впервые рассказал подробно о своей помолвке с военным: кто стал его избранником
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2025, 10:30

В Ровенской области горело военное авто: спецназовцы задерживали злоумышленника

25 ноября 2025, 10:30
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В селе Зирное Березновской общины недалеко от местного магазина горел автомобиль NissanX-Trail. Спасатели потушили огонь, но автомобиль полностью сгорел

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Правоохранители сразу начали искать злоумышленника. Поиски были с помощью собаки. Немецкая овчарка быстро взяла след по запаху и через несколько минут привела полицейских в дом поджигателя.

Злоумышленником оказался 29-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом. Оказалось, что он нашел в интернете объявление о работе: нужно было поджечь военное авто. Взяв легковоспламеняющееся вещество, он облил кроссовер, принадлежащий волонтерам и сбежавший.

"Следователи задержали 29-летнего жителя села Зирное в порядке ст. 208 УПК Украины и при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 УК Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киевской области задержали женщину, которая подожгла два автомобиля. Злоумышленницы сообщили о подозрении. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция поджог Ровенская область
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Тернополе продолжается поиск без вести пропавших после ракетного удара
25 ноября 2025, 10:58
В Ивано-Франковске пациент устроил стрельбу в больнице
25 ноября 2025, 10:48
Звонок Трампа Си: что за кулисами наших переговоров
25 ноября 2025, 10:44
Из-за ночного удара врага пострадали четверо жителей Киевщины
25 ноября 2025, 10:32
Массированная атака: ПВО ночью обезвредила 14 ракет и 438 российских беспилотников
25 ноября 2025, 10:20
Стрельба в Чернигове: полиция задержала вооруженного мужчину
25 ноября 2025, 10:09
В Буче подростки запускали пиротехнику в людей: составили протоколы на родителей
25 ноября 2025, 09:56
Россияне во время атаки применили 22 ракеты разных типов и более 460 дронов – Зеленский
25 ноября 2025, 09:47
В Одесской области автомобиль Toyota Camry влетел в отбойник: погиб водитель
25 ноября 2025, 09:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Все блоги »