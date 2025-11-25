В Ровенской области горело военное авто: спецназовцы задерживали злоумышленника

Фото: Нацполиция

В селе Зирное Березновской общины недалеко от местного магазина горел автомобиль NissanX-Trail. Спасатели потушили огонь, но автомобиль полностью сгорел

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Правоохранители сразу начали искать злоумышленника. Поиски были с помощью собаки. Немецкая овчарка быстро взяла след по запаху и через несколько минут привела полицейских в дом поджигателя.

Злоумышленником оказался 29-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом. Оказалось, что он нашел в интернете объявление о работе: нужно было поджечь военное авто. Взяв легковоспламеняющееся вещество, он облил кроссовер, принадлежащий волонтерам и сбежавший.

"Следователи задержали 29-летнего жителя села Зирное в порядке ст. 208 УПК Украины и при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 УК Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества)", - сообщили в полиции.

