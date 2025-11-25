На Рівненщині горіло військове авто: спецпризначенці затримували зловмисника

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Правоохоронці одразу почали шукати зловмисника. Пошуки були за допомогою собаки. Німецька вівчарка швидко взяла запаховий слід та за декілька хвилин привела поліцейських до будинку палія.

Зловмисником виявився 29-річний місцевий житель, який раніше вже мав проблеми із законом. Виявилось, що він в інтернеті знайшов оголошення про роботу: потрібно було підпалити військове авто. Узявши легкозаймисту речовину, він облив кросовер, який належить волонтерам та втік.

"Слідчі затримали 29-річного мешканця села Зірне у порядку ст. 208 КПК України та за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали жінку, яка підпалила дві автівки. Зловмисниці повідомили про підозру. Їй загрожує до 10 років тюрми.