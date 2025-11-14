17:12  14 ноября
В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
14 ноября 2025, 21:20

В Ровенской области завершились поиски пропавшего пенсионера: тело нашли с помощью дрона

14 ноября 2025, 21:20
Фото: Национальная полиция Украины
Недельные поиски 65-летнего пенсионера в Ровенском районе завершились: его нашли мертвым в водоеме с помощью дрона

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенском районе завершились поиски пропавшего пенсионера: 65-летний мужчина был обнаружен мертвым, сообщают правоохранители.

В полицию 3 ноября обратился 63-летний житель поселка Квасилов с сообщением, что его сосед в течение недели не выходит на связь. Сразу после обращения правоохранители и местная громада начали активные поисковые мероприятия, включая подворовые обходы и опросы жителей. Полицейские также прочесывали территории заброшенных построек, кустарников и других потенциально опасных мест.

Тело пенсионера обнаружили в водоеме

13 ноября, при осмотре территории с помощью беспилотника, специалисты управления взрывотехнической службы обнаружили тело мужчины в водоеме. Спасатели достали тело, им оказался разыскиваемый пенсионер. Согласно предварительным выводам осмотра признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

Полиция поблагодарила всех, кто присоединился к поисковой операции, и призвала граждан не оставаться в стороне в подобных ситуациях, а также сообщать о каких-либо подозрительных случаях или исчезновениях соседей для оперативного реагирования.

Напомним, на Черниговщине спасатели обнаружили тело 42-летнего рыбака, пропавшего несколько дней назад во время рыбалки на реке Борзенко.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
