Фото: Национальная полиция Украины

Недельные поиски 65-летнего пенсионера в Ровенском районе завершились: его нашли мертвым в водоеме с помощью дрона

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенском районе завершились поиски пропавшего пенсионера: 65-летний мужчина был обнаружен мертвым, сообщают правоохранители.

В полицию 3 ноября обратился 63-летний житель поселка Квасилов с сообщением, что его сосед в течение недели не выходит на связь. Сразу после обращения правоохранители и местная громада начали активные поисковые мероприятия, включая подворовые обходы и опросы жителей. Полицейские также прочесывали территории заброшенных построек, кустарников и других потенциально опасных мест.

Тело пенсионера обнаружили в водоеме

13 ноября, при осмотре территории с помощью беспилотника, специалисты управления взрывотехнической службы обнаружили тело мужчины в водоеме. Спасатели достали тело, им оказался разыскиваемый пенсионер. Согласно предварительным выводам осмотра признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

Полиция поблагодарила всех, кто присоединился к поисковой операции, и призвала граждан не оставаться в стороне в подобных ситуациях, а также сообщать о каких-либо подозрительных случаях или исчезновениях соседей для оперативного реагирования.

