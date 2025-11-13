14:39  13 ноября
В Киеве потратят 150 млн евро на новые вагоны метро
12:50  13 ноября
В Украине идет потепление: где и когда повысится температура
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
UA | RU
UA | RU
13 ноября 2025, 15:24

В Одесской области будут судить 34-летнюю женщину, которая облила растворителем и подожгла соседа

13 ноября 2025, 15:24
Читайте також українською мовою
фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Читайте також
українською мовою

Следователи выдвинули женщине обвинение и направили материалы дела в суд. Ей грозит до 10 лет заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло в июле текущего года в подвале многоэтажного дома в Белгороде-Днестровском.

Правоохранители установили, что потерпевший вместе с 34-летней соседкой употреблял спиртные напитки. Во время посиделок между ними возник конфликт, в ходе которого женщина схватила бутылку с растворителем для краски, найденную на лестнице у выхода из подвала, облила им мужчину и подожгла имевшую при себе зажигалку, а затем убежала, оставив его в пламени. Мужчине удалось самостоятельно потушить огонь и вызвать стражей порядка и скорую.

К сожалению, спасти потерпевшего не удалось – через два месяца после полученных травм он скончался.

Правоохранители задержали злоумышленницу и предъявили ей обвинение в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего.

Как сообщалось, в Одесской области женщина чуть не сожгла заживо соседку. Происшествие произошло в Татарбунарах. Там местная жительница во время конфликта с соседкой облила ее бензином.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
поджог мужчина смерть Одесская область Белгород-Днестровский
В Одесской области девочка принесла гранату в школу, она взорвалась
13 ноября 2025, 13:51
Атака на Одесщину: в ГСЧС показали, как тушили пожар на объекте транспортной инфраструктуры
13 ноября 2025, 10:35
Россияне ночью атаковали Одесщину: повреждена критическая инфраструктура
13 ноября 2025, 08:39
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
В Ровенской области в ДТП попал подросток: что известно
13 ноября 2025, 16:45
Зеленский: Украина ежемесячно мобилизует около 30 тысяч человек, но партнеры настаивают на увеличении этого показателя
13 ноября 2025, 16:11
На Днепропетровщине 10-летний ребенок отравился: что произошло
13 ноября 2025, 15:55
Миллиарды в карманах друзей, санкции для вида: комедия или реальное наказание
13 ноября 2025, 15:50
Друга Зеленского могут лишить гражданства Украины
13 ноября 2025, 15:33
Как Зеленский обещал победить коррупцию: журналисты собрали все заявления президента
13 ноября 2025, 14:53
Хотел помочь товарищу: в Винницкой области отправили за решетку мужчину, который показывал знакомому, как бежать в Молдову
13 ноября 2025, 14:45
В Киеве потратят 150 млн евро на новые вагоны метро
13 ноября 2025, 14:39
Издевался над бывшей женой в присутствии ребенка: в Хмельницкой области рассмотрели дело о психологическом насилии - какое решение суда
13 ноября 2025, 14:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Валерий Чалый
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Все блоги »