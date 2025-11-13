В Одесской области будут судить 34-летнюю женщину, которая облила растворителем и подожгла соседа

фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Следователи выдвинули женщине обвинение и направили материалы дела в суд. Ей грозит до 10 лет заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло в июле текущего года в подвале многоэтажного дома в Белгороде-Днестровском.

Правоохранители установили, что потерпевший вместе с 34-летней соседкой употреблял спиртные напитки. Во время посиделок между ними возник конфликт, в ходе которого женщина схватила бутылку с растворителем для краски, найденную на лестнице у выхода из подвала, облила им мужчину и подожгла имевшую при себе зажигалку, а затем убежала, оставив его в пламени. Мужчине удалось самостоятельно потушить огонь и вызвать стражей порядка и скорую.

К сожалению, спасти потерпевшего не удалось – через два месяца после полученных травм он скончался.

Правоохранители задержали злоумышленницу и предъявили ей обвинение в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего.

