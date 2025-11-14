Фото: Національна поліція України

Тижневі пошуки 65-річного пенсіонера в Рівненському районі завершилися: його знайшли мертвим у водоймі за допомогою дрона

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівненському районі завершилися пошуки зниклого пенсіонера: 65-річного чоловіка виявили мертвим, повідомляють правоохоронці.

До поліції 3 листопада звернувся 63-річний житель селища Квасилів із повідомленням, що його сусід протягом тижня не виходить на зв’язок. Відразу після звернення правоохоронці та місцева громада почали активні пошукові заходи, включно з подворовими обходами та опитуванням мешканців. Поліцейські також прочісували території закинутих будівель, чагарників та інших потенційно небезпечних місць.

Тіло пенсіонера виявили у водоймі

13 листопада, під час огляду території за допомогою безпілотника, фахівці управління вибухотехнічної служби виявили тіло чоловіка у водоймі. Рятувальники дістали тіло, ним виявився розшукуваний пенсіонер. За попередніми висновками огляду, ознак насильницької смерті на тілі не виявили.

Поліція подякувала всім, хто долучився до пошукової операції, і закликала громадян не залишатися осторонь у подібних ситуаціях, а також повідомляти про будь-які підозрілі випадки чи зникнення сусідів для оперативного реагування.

