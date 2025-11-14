На Рівненщині завершилися пошуки зниклого пенсіонера: тіло знайшли за допомогою дрона
Тижневі пошуки 65-річного пенсіонера в Рівненському районі завершилися: його знайшли мертвим у водоймі за допомогою дрона
Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.
У Рівненському районі завершилися пошуки зниклого пенсіонера: 65-річного чоловіка виявили мертвим, повідомляють правоохоронці.
До поліції 3 листопада звернувся 63-річний житель селища Квасилів із повідомленням, що його сусід протягом тижня не виходить на зв’язок. Відразу після звернення правоохоронці та місцева громада почали активні пошукові заходи, включно з подворовими обходами та опитуванням мешканців. Поліцейські також прочісували території закинутих будівель, чагарників та інших потенційно небезпечних місць.
13 листопада, під час огляду території за допомогою безпілотника, фахівці управління вибухотехнічної служби виявили тіло чоловіка у водоймі. Рятувальники дістали тіло, ним виявився розшукуваний пенсіонер. За попередніми висновками огляду, ознак насильницької смерті на тілі не виявили.
Поліція подякувала всім, хто долучився до пошукової операції, і закликала громадян не залишатися осторонь у подібних ситуаціях, а також повідомляти про будь-які підозрілі випадки чи зникнення сусідів для оперативного реагування.
Нагадаємо, на Чернігівщині рятувальники виявили тіло 42-річного рибалки, який зник кілька днів тому під час риболовлі на річці Борзенка.