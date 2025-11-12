Ілюстративне фото

У Рівненському районі чоловік завдав поранення клієнту служби таксі. Зараз його відправили в ізолятор тимчасового тримання

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 10 листопада. Близько 12 годин група чоловіків скористалась послугами служби таксі. Коли вони прибули з Рівного до села Порозове, замовники почали покидати авто. Водій попросив їх заплатити, але один із пасажирів йому відмовив.

Тоді стався конфлікт між 39-річним водієм та 25-річним жителем Рівного, який був із собакою. Чоловіки вийшли на вулицю та дістали ножі. При цьому водій застосував до клієнта газовий балончик, ударив його ножем у спину та поїхав.

Потерпілому діагностували проникаюче поранення грудної клітки та гематому печінки. 39-річного водія затримали.

Зараз чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Відповідно до санкції статті йому може загрожувати покарання у вигляді від п'яти до восьми років позбавлення волі.

