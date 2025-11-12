09:38  12 листопада
На Київщині поліцейські врятували жінку, яка хотіла стрибнути з водонапірної башти
Не розрахувався за поїздку: на Рівненщині водій таксі поранив ножем пасажира
На Львівщині перекинувся шкільний автобус: є постраждалі
12 листопада 2025, 10:55

На Рівненщині водій таксі вдарив клієнта ножем у спину: подробиці інциденту

12 листопада 2025, 10:55
Ілюстративне фото
У Рівненському районі чоловік завдав поранення клієнту служби таксі. Зараз його відправили в ізолятор тимчасового тримання

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 10 листопада. Близько 12 годин група чоловіків скористалась послугами служби таксі. Коли вони прибули з Рівного до села Порозове, замовники почали покидати авто. Водій попросив їх заплатити, але один із пасажирів йому відмовив.

Тоді стався конфлікт між 39-річним водієм та 25-річним жителем Рівного, який був із собакою. Чоловіки вийшли на вулицю та дістали ножі. При цьому водій застосував до клієнта газовий балончик, ударив його ножем у спину та поїхав.

Потерпілому діагностували проникаюче поранення грудної клітки та гематому печінки. 39-річного водія затримали.

Зараз чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Відповідно до санкції статті йому може загрожувати покарання у вигляді від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Білій Церкві поліція затримала чоловіка, який напав на жінку на території жіночого монастиря.

