В Одессе жестоко избили трехмесячного ребенка: подозреваемая – бабушка

Фото: Национальная полиция

Правоохранители сообщили о подозрении 50-летней женщине, повлекшей тяжкие телесные повреждения трехмесячному внуку. За такие действия ей грозит до трех лет тюрьмы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел на прошлой неделе в квартире в Пересыпском районе города.

О травмировании мальчика сообщила его 22-летняя мать, оставившая сына с бабушкой, а вернувшись, обнаружила на теле ребенка синяки и царапины.

Прибывшие на место ювенальные полицейские обнаружили избитого малыша и обеих женщин с признаками алкогольного опьянения. Мальчика госпитализировали, медики диагностировали сотрясение мозга, перелом ключицы, множественные кровоподтеки и ушибы головы и конечностей.

Из-за антисанитарных условий и беспорядков в квартире специалисты отобрали ребенка и направили его в медучреждение для обследования.

Мать ребенка получила административные протоколы за невыполнение родительских обязанностей, ей грозит штраф до 1700 гривен.

Семья раньше не состояла на учете полиции или служб по делам детей.

Трехмесячный мальчик сейчас проходит лечение. В дальнейшем будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести полученных телесных повреждений.

