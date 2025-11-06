16:22  06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
12:40  06 ноября
На Волыни мужчина устроил наркобизнес через Telegram
09:52  06 ноября
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2025, 14:58

В Одессе жестоко избили трехмесячного ребенка: подозреваемая – бабушка

06 ноября 2025, 14:58
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители сообщили о подозрении 50-летней женщине, повлекшей тяжкие телесные повреждения трехмесячному внуку. За такие действия ей грозит до трех лет тюрьмы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел на прошлой неделе в квартире в Пересыпском районе города.

О травмировании мальчика сообщила его 22-летняя мать, оставившая сына с бабушкой, а вернувшись, обнаружила на теле ребенка синяки и царапины.

Прибывшие на место ювенальные полицейские обнаружили избитого малыша и обеих женщин с признаками алкогольного опьянения. Мальчика госпитализировали, медики диагностировали сотрясение мозга, перелом ключицы, множественные кровоподтеки и ушибы головы и конечностей.

Из-за антисанитарных условий и беспорядков в квартире специалисты отобрали ребенка и направили его в медучреждение для обследования.

Мать ребенка получила административные протоколы за невыполнение родительских обязанностей, ей грозит штраф до 1700 гривен.

Семья раньше не состояла на учете полиции или служб по делам детей.

Трехмесячный мальчик сейчас проходит лечение. В дальнейшем будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести полученных телесных повреждений.

Напомним, в Николаеве полицейские устанавливают обстоятельства гибели двух малолетних детей – четырехлетнего мальчика и трехлетней девочки. Предварительно установлено, что мать оставила детей на полсутки самих в квартире.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса алкоголь штраф ребенок больница младенец мать бабушка
В Одессе пятилетняя девочка выпала из окна шестого этажа
05 ноября 2025, 10:50
В Одессе под колесами локомотива погибла женщина
05 ноября 2025, 08:52
В Одессе будут судить бывшую почтальоншу, которая присваивала пенсии людей
04 ноября 2025, 13:24
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
06 ноября 2025, 17:15
В Тернополе полицейские задержали мужчину, требовавшего 4000 долларов за услугу "уклонения от службы"
06 ноября 2025, 16:55
Завтра в Украине без осадков и до +16
06 ноября 2025, 16:22
Украинцы могут получать две пенсии за работу в Украине и Польше
06 ноября 2025, 16:19
Оккупанты пытаются обойти Ямполь, чтобы приблизиться к Лиману, — 11-й корпус
06 ноября 2025, 16:10
Пограничникам предлагали более 22 миллионов: в ГПСУ рассказали о попытках уехать за границу за взятку
06 ноября 2025, 16:10
В Ивано-Франковске взорвалась зарядная станция в офисе: есть раненые
06 ноября 2025, 16:06
Новые санкции против РФ: что запрещено и на кого распространяются
06 ноября 2025, 16:06
Финмониторинг во главе с Прониным более полугода не предоставляет НАБУ данные о движении средств компании Fire Point, — УП
06 ноября 2025, 15:58
Работа в Харьковской области: актуальные вакансии недели
06 ноября 2025, 15:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »