У Рівному під час пожежі загинув 4-річний хлопчик

Фото: Національна поліція

У Рівному під час пожежі в квартирі загинув 4-річний хлопчик. Трагедія сталася ввечері 6 листопада на вулиці Богоявленській

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, мати разом із двома молодшими дітьми – віком 1 та 3 роки – пішла на ринок, де працює чоловік. У цей час удома залишився старший син.

Сусіди помітили дим із квартири та викликали рятувальників. Вогонь вдалося швидко загасити, однак медики констатували смерть дитини.

Причини займання з'ясовують фахівці. За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Миколаєві поліцейські встановлюють обставини загибелі двох малолітніх дітей – чотирирічного хлопчика та трирічної дівчинки. Попередньо встановлено, що матір залишила дітей на пів доби самих у квартирі.