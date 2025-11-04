Двойное убийство на Ровенщине: погибли женщина и ее брат

Фото: Национальная полиция

В селе Глушица на Сарненщине правоохранители задержали мужчину по подозрению в двойном умышленном убийстве

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что после совершения преступления подозреваемый пытался совершить самоубийство и находится в больнице под охраной.

По предварительным данным, в дом 24-летней женщины, проживавшей с тремя детьми, пришел ее 29-летний брат, чтобы помочь по хозяйству. В тот же вечер ее посетил 43-летний житель Маслопуща, с которым женщина имела отношения.

Между мужчинами возник спор из-за ревности во время застолья. В разгар конфликта гость нанес ножевое ранение брату хозяйки, а затем смертельно ранил женщину, догнав ее на грунтовой дороге. После этого злоумышленник пытался покончить с собой, ранив себя в живот.

Приехавшие на место инцидента медики констатировали смерть женщины.

Нападающий задержан. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.

По словам родственников, мужчина неоднократно применял насилие к женщине, однако ранее она не обращалась в полицию.

