12:45  04 ноября
На Житомирщине мужчина угрожал полицейским гранатой и ножом
10:57  04 ноября
В Одессе задержали группу мужчин, снимавших золотые украшения с прохожих
08:16  04 ноября
В Сумской области будут судить врача за взятку в 20 тысяч гривен
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2025, 14:48

Двойное убийство на Ровенщине: погибли женщина и ее брат

04 ноября 2025, 14:48
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В селе Глушица на Сарненщине правоохранители задержали мужчину по подозрению в двойном умышленном убийстве

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что после совершения преступления подозреваемый пытался совершить самоубийство и находится в больнице под охраной.

По предварительным данным, в дом 24-летней женщины, проживавшей с тремя детьми, пришел ее 29-летний брат, чтобы помочь по хозяйству. В тот же вечер ее посетил 43-летний житель Маслопуща, с которым женщина имела отношения.

Между мужчинами возник спор из-за ревности во время застолья. В разгар конфликта гость нанес ножевое ранение брату хозяйки, а затем смертельно ранил женщину, догнав ее на грунтовой дороге. После этого злоумышленник пытался покончить с собой, ранив себя в живот.

Приехавшие на место инцидента медики констатировали смерть женщины.

Нападающий задержан. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.

По словам родственников, мужчина неоднократно применял насилие к женщине, однако ранее она не обращалась в полицию.

Напомним, в Днепропетровской области 39-летний мужчина во время ссоры выстрелил женщине в голову. По данным полиции, конфликт произошел на территории частного домохозяйства, где подозреваемый находился в гостях у 37-летней женщины. Между знакомыми возник спор, переросший в агрессию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство полиция конфликт нападение Ровенская область брат мужчина ножевое ранение женщина
На Житомирщине мужчина угрожал полицейским гранатой и ножом
04 ноября 2025, 12:45
В Одессе задержали группу мужчин, снимавших золотые украшения с прохожих
04 ноября 2025, 10:57
Поджег авто из-за конфликта: на Днепропетровщине задержали 40-летнего мужчину
04 ноября 2025, 07:34
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
На Волыни разоблачили масштабный незаконный табачный бизнес и почти 12 тысяч готовых сигарет
04 ноября 2025, 15:57
В Киевской области водитель столкнулся с электросамокатом 14-летнего парня: несовершеннолетний пострадал
04 ноября 2025, 15:35
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
04 ноября 2025, 15:18
7 тысяч за побег из Украины: в Одесской области задержали госслужащего за переправку уклонистов
04 ноября 2025, 15:03
Жители Херсонщины потеряли более 220 000 грн из-за интернет-мошенников
04 ноября 2025, 14:46
В Полтаве судили медика, который торговал инвалидностью для уклонистов
04 ноября 2025, 14:45
В Черновцах экс-инспектор в нетрезвом состоянии стала виновницей смертельной аварии
04 ноября 2025, 14:34
На Харьковщине оккупанты убили двух мирных людей, державших в руках белый флаг
04 ноября 2025, 14:19
РФ в октябре сбросила на Украину рекордное количество КАБов
04 ноября 2025, 14:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Валерий Пекар
Все блоги »