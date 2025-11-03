Фото: Национальная полиция Украины

Бытовой конфликт между знакомыми перерос в стрельбу, в результате которой женщина оказалась в реанимации

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска, передает RegioNews.

В Синельниковском районе Днепропетровской области правоохранители задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство местной жительницы. Согласно данным полиции, конфликт произошел на территории частного домохозяйства, где подозреваемый находился в гостях у 37-летней женщины. Между знакомыми возник спор, переросший в агрессию.

Задержанного доставили в участок

Во время эмоциональной вспышки мужчина достал огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов. Одна из пуль попала хозяйке в голову. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики сообщают, что женщина находилась без сознания на момент госпитализации и нуждается в интенсивном лечении.

Полицейские оперативно установили местонахождение стрелка, задержали его и изъяли оружие, которое он использовал. В настоящее время мужчина находится под арестом, с ним работают следователи. Ему инкриминируют покушение на умышленное убийство.

Следователи изъяли оружие и устанавливают все обстоятельства

Согласно действующему законодательству подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, в частности, происхождение оружия и мотивы вооруженного нападения.

