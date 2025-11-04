Подвійне вбивство на Рівненщині: загинули жінка та її брат

Фото: Національна поліція

У селі Глушиця, що на Сарненщині, правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у подвійному умисному вбивстві

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що після скоєння злочину підозрюваний намагався вчинити самогубство та зараз перебуває в лікарні під охороною.

За попередніми даними, до будинку 24-річної жінки, яка проживала з трьома дітьми, прийшов її 29-річний брат, щоб допомогти по господарству. Того ж вечора її відвідав 43-річний житель села Маслопуща, з яким жінка мала стосунки.

Між чоловіками виникла суперечка через ревнощі під час застілля. У розпалі конфлікту гість завдав ножового поранення брату господині, а потім смертельно поранив жінку, наздогнавши її на ґрунтовій дорозі. Після цього зловмисник намагався вкоротити собі віку, поранивши себе в живіт.

Медики, які приїхали на місце інциденту, констатували смерть жінки.

Нападника затримано. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри.

За словами родичів, чоловік неодноразово застосовував насильство до жінки, однак вона раніше не зверталася до поліції.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 39-річний чоловік під час сварки вистрілив жінці в голову. За даними поліції, конфлікт стався на території приватного домогосподарства, де підозрюваний перебував у гостях у 37-річної жінки. Між знайомими виникла суперечка, яка переросла у агресію.