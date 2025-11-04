Поджег авто из-за конфликта: на Днепропетровщине задержали 40-летнего мужчину

Фото: Национальная полиция

В Криворожском районе полицейские сообщили о подозрении 40-летнему мужчине, который поджег автомобиль своей знакомой

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 1 ноября около 12:00 в одном из сел района. Во время ссоры мужчина облил авто 35-летней женщины бензином – снаружи и внутри – и поджег.

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника.

Следователи сообщили мужчине о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

