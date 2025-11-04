Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Злоумышленники действовали слаженно: отвлекали внимание прохожих шутками, объятиями или демонстрацией приемов борьбы, а между тем незаметно снимали с жертв украшения.

По данным следствия, жители Одессы 25, 26 и 28 лет работали в общественных местах – возле гостиниц, на улицах, в людных местах. Один из эпизодов произошел на летней площадке отеля: злоумышленники без приглашения присоединились к компании отдыхающих, и во время "шутливой схватки" один из них снял с шеи мужчину золотую цепочку. Другую кражу совершили прямо на улице – дельцы заговорили к прохожему, а во время разговора один из них обнял незнакомца и так же снял с его шеи золотую цепочку.

Полицейские установили уже шестерых граждан, ставших жертвами таких "театральных представлений". Каждый из фигурантов исполнял свою роль: кто отвлекал, кто крал украшения. Точная сумма нанесенного потерпевшим ущерба устанавливается.

Всех троих злоумышленников задержали. Во время обысков правоохранители изъяли ряд доказательств.

Фигурантам сообщили о подозрении. Им грозит до восьми лет лишения свободы. Суд избрал задержанным меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 847 840 грн.

Расследование продолжается.

