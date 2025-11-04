Иллюстративное фото

В Житомирской области судили мужчину за покушение на убийство полицейских и незаконное хранение боеприпасов и холодного оружия. Это произошло, когда правоохранители прибыли по вызову о разбитом окне

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Полиция прибыла на вызов о разбитом окне по соседству с обвиняемым. Сначала мужчина угрожал правоохранителям ножом, а затем он достал гранату, которая была приведена в боевое положение. Действия мужчины были прекращены спецназовцами.

Впоследствии у него забрали две гранаты военного назначения и боевой нож, который он носил без разрешения.

На суде мужчина признал вину. Его приговорили к девяти годам лишения свободы.

Напомним, ранее в селе Княжичи Броварского района задержана женщина, подозреваемая в нападении на работника полиции. Во время конфликта она ударила полицейского палкой по голове , нанеся телесные повреждения.