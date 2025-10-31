В Ровенской области двухлетний ребенок отравился угарным газом
Происшествие случилось 29 октября в Варасском районе области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Во Владимирецкую больницу госпитализировали двухлетнюю девочку из села Чаква.
Вероятной причиной отравления угарным газом могло быть нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Окончательная причина устанавливается.
Напомним, 26 октября в Кировоградской области из-за отравления угарным газом погибли женщина и трое детей, в том числе младенец. Полиция открыла уголовное производство.
