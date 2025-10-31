На Рівненщині дворічна дитина отруїлася чадним газом
Подія сталася 29 жовтня у Вараському районі області
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
До Володимирецької лікарні госпіталізували дворічну дівчинку з села Чаква.
Ймовірною причиною отруєння чадним газом могло бути порушення правил пожежної безпеки при використанні пічного опалення. Остаточна причина встановлюється.
Нагадаємо, 26 жовтня на Кіровоградщині через отруєння чадним газом загинули жінка та троє дітей, зокрема немовля. Поліція відкрила кримінальне провадження.
31 жовтня 2025
