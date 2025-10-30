12:13  30 жовтня
Дрон ударив по Сумах серед білого дня: момент атаки
09:40  30 жовтня
У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного
08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
30 жовтня 2025, 12:16

На Рівненщині викрили схему втечі з навчального центру: затримали експравоохоронця

30 жовтня 2025, 12:16
Фото: ДБР
Працівники ДБР викрили схему "допомоги" втечі з навчального центру тим, хто проходив там підготовку

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

На гарячому затримали колишнього правоохоронця, який підробляв "таксистом" для втікачів. Після звільнення зі служби в червні 2025 року він вирішив використати свої зв’язки для незаконного заробітку. Так він став учасником групи, яка за 3000 доларів допомагала чоловікам, які проходили підготовку в центрі, достроково "звільнятися" та повернутися додому.

Організатор схеми брав гроші від самих військовозобов’язаних або їхніх родин. Після чого давав втікачам чіткі інструкції – коли та яким маршрутом можна непомітно залишити територію центру. Також він пояснював де їх буде чекати колишній правоохоронець. Останній на власному автомобілі вивозив дезертирів за межі області.

ГБР затримало фігуранта 22 жовтня "на гарячому" під час чергової спроби вивезення.

Затриманому повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Триває розслідування, встановлюють інших причетних та перевіряють усі епізоди самовільного залишення частини. Вживаються заходи для затримання організатора.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині прикордонник за $5 тисяч працевлаштовував знайомого на службу до тилового підрозділу. Правоохоронці затримали інспектора "на гарячому".

