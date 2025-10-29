На Днепропетровщине пограничник за деньги трудоустраивал знакомого в тыловое подразделение

Фото: ГБР

Подозрение объявили инспектору одного из пограничных залогов, который за деньги "помогал" знакомому устроиться на службу в тыловое подразделение

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Мужчина обратился к знакомому инспектору и попросил помочь, чтобы он попал на службу именно в пограничное подразделение подальше от фронта. Правоохранитель согласился и запросил 5 тысяч долларов за "помощь", пообещав "заказать слово" у руководства и "гарантировать" нужное место.

При этом инспектор "забыл" сообщить, что мобилизация в пограничные подразделения ничем не отличается от мобилизации в ВСУ и абсолютно бесплатна. Он дал лишь общие советы по документам и ждал законной мобилизации знакомого, параллельно требуя обещанную сумму.

Правоохранители задержали инспектора "на горячем" во время получения 5 тысяч долларов.

Фигуранту объявили подозрение. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

