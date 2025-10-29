13:17  29 октября
Призвал к насилию над ТЦК: в Черниговской области судили YouTube-блогера
11:33  29 октября
На Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
UA | RU
UA | RU
29 октября 2025, 14:11

На Днепропетровщине пограничник за $5 тысяч трудоустраивал знакомого в тыловое подразделение

29 октября 2025, 14:11
Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Подозрение объявили инспектору одного из пограничных залогов, который за деньги "помогал" знакомому устроиться на службу в тыловое подразделение

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Мужчина обратился к знакомому инспектору и попросил помочь, чтобы он попал на службу именно в пограничное подразделение подальше от фронта. Правоохранитель согласился и запросил 5 тысяч долларов за "помощь", пообещав "заказать слово" у руководства и "гарантировать" нужное место.

При этом инспектор "забыл" сообщить, что мобилизация в пограничные подразделения ничем не отличается от мобилизации в ВСУ и абсолютно бесплатна. Он дал лишь общие советы по документам и ждал законной мобилизации знакомого, параллельно требуя обещанную сумму.

На Днепропетровщине пограничник за деньги трудоустраивал знакомого в тыловое подразделение

Правоохранители задержали инспектора "на горячем" во время получения 5 тысяч долларов.

Фигуранту объявили подозрение. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

На Днепропетровщине пограничник за $5 тысяч трудоустраивал знакомого в тыловое подразделение

Напомним, на Закарпатье пограничник переправлял в Румынию сигареты и мужчин. Инспектора задержали, ему грозит до 9 лет тюрьмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область пограничники трудоустройство взятка задержание ГБР
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
В Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК
29 октября 2025, 16:15
Центральная ВВК начала отменять заключения о непригодности к военной службе, изданные на Днепропетровщине
29 октября 2025, 15:50
Хотела купить собаку: в Запорожье женщина перевела более 100 тысяч на счет мошенников
29 октября 2025, 15:45
Присвоение имущества завода "Арсенал" в Киеве: экс-чиновнице объявили подозрение
29 октября 2025, 15:42
Документалка "Куба и Аляска" харьковских парамедыкинь получила награду в Италии
29 октября 2025, 15:20
Украинские военные уничтожили российский флаг, который оккупанты повесили при въезде в Покровск.
29 октября 2025, 15:19
В Киеве будут судить организаторов сети нелегальных онлайн-казино: оборот – около 83 млн грн
29 октября 2025, 15:15
Заложники в Луцке: мужчина угрожал трем детям и требовал отсрочку – приговор суда
29 октября 2025, 15:11
В Закарпатье разоблачили переправителя военнообязанных через границу за $7000
29 октября 2025, 14:58
Пассажир погиб, водитель скрылся: подробности смертельной аварии на Житомирщине
29 октября 2025, 14:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »