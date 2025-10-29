На Днепропетровщине пограничник за деньги трудоустраивал знакомого в тыловое подразделение

На Днепропетровщине пограничник за $5 тысяч трудоустраивал знакомого в тыловое подразделение
Подозрение объявили инспектору одного из пограничных залогов, который за деньги "помогал" знакомому устроиться на службу в тыловое подразделение
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.
Мужчина обратился к знакомому инспектору и попросил помочь, чтобы он попал на службу именно в пограничное подразделение подальше от фронта. Правоохранитель согласился и запросил 5 тысяч долларов за "помощь", пообещав "заказать слово" у руководства и "гарантировать" нужное место.
При этом инспектор "забыл" сообщить, что мобилизация в пограничные подразделения ничем не отличается от мобилизации в ВСУ и абсолютно бесплатна. Он дал лишь общие советы по документам и ждал законной мобилизации знакомого, параллельно требуя обещанную сумму.
Правоохранители задержали инспектора "на горячем" во время получения 5 тысяч долларов.
Фигуранту объявили подозрение. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, на Закарпатье пограничник переправлял в Румынию сигареты и мужчин. Инспектора задержали, ему грозит до 9 лет тюрьмы.