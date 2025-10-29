22:03  29 октября
На Одесщине стартует отопительный сезон: когда в домах станет тепло
19:43  29 октября
В Киеве гражданина Турции подозревают в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком
19:30  29 октября
Смертельное ДТП в Житомирской области: пассажир погиб, а водитель скрылся с места аварии
UA | RU
UA | RU
29 октября 2025, 21:50

Решилась из-за больших долгов: в Ровенской области женщина ограбила собственную родственницу

29 октября 2025, 21:50
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области будут судить женщину, которая обокрала квартиру родственницы. В общей сложности она украла деньги и другое имущество почти на 300 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

47-летняя жительница Ровно обратилась к стражам порядка после того, как ее квартиру ограбили. У нее исчезли 85 тысяч гривен, 2 тысячи евро, 100 долларов и 11 золотых украшений. Оказалось, что воровкой была ее 38-летняя родственница.

Известно, что злоумышленница решилась на такой поступок из-за долгов и тяжелого финансового положения. Когда она знала, что ее родственницы нет дома, она открыла дверь запасным ключом и обворовала ее.

Впоследствии украденные украшения злоумышленница сдала в ломбард. Вырученные из продажи наличные деньги, а также похищенные из квартиры средства она перечислила на собственную банковскую карту и погасила задолженности.

"38-летней жительнице при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.185 УК Украины (кража, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Следователь закончил досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали мужчину, который обокрал кладбище. Правоохранители задокументировали 19 фактов краж металлических мемориальных табличек, закрепленных на памятниках, и некоторых элементов из металлических ограждений.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
кража Ровенская область полиция
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Журналисты нашли недостроенный дворец Комарницкого в Киевской области
29 октября 2025, 23:11
Почти 100 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет уехали из Украины за 2 месяца
29 октября 2025, 22:55
Закарпатцев призывают реагировать на тревогу: ОВА напоминает о безопасности
29 октября 2025, 22:52
Ветеранам повысят зарплату до 16 000 грн за общественно полезные работы, – Свириденко
29 октября 2025, 22:32
Медики заявили о преследовании из-за смерти пациента-миллионера в Одессе
29 октября 2025, 22:25
На Одесщине стартует отопительный сезон: когда в домах станет тепло
29 октября 2025, 22:03
Кабмин расширяет грантовую программу "Собственное дело": в 2026 году возрастут суммы выплат, — Свириденко
29 октября 2025, 21:42
Во Львове женщина с несовершеннолетним родственником украла деньги с карты пенсионера
29 октября 2025, 21:25
Германия рассматривает национализацию "дочки" "Роснефти" после санкций США, — Reuters
29 октября 2025, 21:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »