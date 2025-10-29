Фото: Нацполиция

В Ровенской области будут судить женщину, которая обокрала квартиру родственницы. В общей сложности она украла деньги и другое имущество почти на 300 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

47-летняя жительница Ровно обратилась к стражам порядка после того, как ее квартиру ограбили. У нее исчезли 85 тысяч гривен, 2 тысячи евро, 100 долларов и 11 золотых украшений. Оказалось, что воровкой была ее 38-летняя родственница.

Известно, что злоумышленница решилась на такой поступок из-за долгов и тяжелого финансового положения. Когда она знала, что ее родственницы нет дома, она открыла дверь запасным ключом и обворовала ее.

Впоследствии украденные украшения злоумышленница сдала в ломбард. Вырученные из продажи наличные деньги, а также похищенные из квартиры средства она перечислила на собственную банковскую карту и погасила задолженности.

"38-летней жительнице при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.185 УК Украины (кража, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Следователь закончил досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе.

