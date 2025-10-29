16:15  29 жовтня
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
13:22  29 жовтня
На Прикарпатті випало майже метр снігу
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2025, 21:50

Наважилась через великі борги: на Рівненщині жінка пограбувала власну родичку

29 жовтня 2025, 21:50
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Рівненщині будуть судити жінку, яка обікрала квартиру родички. Загалом вона вкрала гроші та інше майно майже на 300 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

47-річна жителька Рівного звернулась до правоохоронців після того, як її квартиру пограбували. У неї зникли 85 тисяч гривень, 2 тисячі євро, 100 доларів та 11 золотих прикрас. Виявилось, що крадійкою була її 38-річна родичка.

Відомо, що зловмисниця наважилась на такий вчинок через борги та скрутне фінансове становище. Коли вона знала, що її родички немає вдома, вона відкрила двері запасним ключем та обікрала їх.

Згодом вкрадені прикраси зловмисниця здала до ломбарду. Виручену з продажу готівку, а також викрадені з квартири кошти вона перерахувала на власну банківську карту та погасила заборгованості.

"38-річній рівнянці за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав їй запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Слідчий закінчив досудове розслідування: матеріали кримінального провадження скеровані до суду", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали чоловіка, який обікрав кладовище. Правоохоронці задокументували 19 фактів крадіжок металевих меморіальних табличок, які були закріплені на пам’ятниках, та деяких елементів із металевих огорож.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
крадіжка Рівненська область поліція
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Медики заявили про переслідування через смерть пацієнта-мільйонера в Одесі
29 жовтня 2025, 22:25
На Одещині стартує опалювальний сезон: коли в оселях стане тепло
29 жовтня 2025, 22:03
Кабмін розширює грантову програму "Власна справа": у 2026 році зростуть суми виплат, — Свириденко
29 жовтня 2025, 21:42
У Львові жінка з неповнолітнім родичем вкрала гроші з картки пенсіонера
29 жовтня 2025, 21:25
Німеччина розглядає націоналізацію "дочки" "Роснефти" після санкцій США, — Reuters
29 жовтня 2025, 21:23
На Київщині загинув мотоцикліст: що відомо
29 жовтня 2025, 20:45
"Прогнозувати важко": у КМДА пояснили, як пройде у Києві цьогорічний опалювальний сезон
29 жовтня 2025, 20:40
Ексочільник "Укренерго" Кудрицький, якого арештували 29 жовтня, вже найближчим часом може вийти на волю
29 жовтня 2025, 20:12
Україна закриває посольство на Кубі: причина у війна РФ проти України
29 жовтня 2025, 20:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »