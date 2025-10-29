Фото: Нацполіція

На Рівненщині будуть судити жінку, яка обікрала квартиру родички. Загалом вона вкрала гроші та інше майно майже на 300 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

47-річна жителька Рівного звернулась до правоохоронців після того, як її квартиру пограбували. У неї зникли 85 тисяч гривень, 2 тисячі євро, 100 доларів та 11 золотих прикрас. Виявилось, що крадійкою була її 38-річна родичка.

Відомо, що зловмисниця наважилась на такий вчинок через борги та скрутне фінансове становище. Коли вона знала, що її родички немає вдома, вона відкрила двері запасним ключем та обікрала їх.

Згодом вкрадені прикраси зловмисниця здала до ломбарду. Виручену з продажу готівку, а також викрадені з квартири кошти вона перерахувала на власну банківську карту та погасила заборгованості.

"38-річній рівнянці за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав їй запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Слідчий закінчив досудове розслідування: матеріали кримінального провадження скеровані до суду", - повідомили в поліції.

