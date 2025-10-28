Иллюстративное фото: из открытых источников

Происшествие случилось в Ровно в понедельник, 27 октября

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В больницу с диагнозом "отравление угарным газом" госпитализировали двух местных жительниц 45 и 19 лет.

Обстоятельства данного случая устанавливаются.

Напомним, 26 октября в Кировоградской области из-за отравления угарным газом погибли женщина и трое детей, в том числе младенец. Полиция открыла уголовное производство.