Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Подія сталася у Рівному у понеділок, 27 жовтня

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

До лікарні з діагнозом "отруєння чадним газом" госпіталізували двох місцевих мешканок 45 та 19 років.

Обставини даного випадку встановлюються.

Нагадаємо, 26 жовтня на Кіровоградщині через отруєння чадним газом загинули жінка та троє дітей, зокрема немовля. Поліція відкрила кримінальне провадження.