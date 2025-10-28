08:58  28 жовтня
На Хмельниччині викрили мережу нелегальних АЗС
Карпати накриє штормовий вітер: синоптики попередили про небезпеку
На Полтавщині в лісосмузі знайшли тіло чоловіка, який зник влітку
28 жовтня 2025, 10:36

У Рівному дві жінки отруїлися чадним газом

28 жовтня 2025, 10:36
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Подія сталася у Рівному у понеділок, 27 жовтня

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

До лікарні з діагнозом "отруєння чадним газом" госпіталізували двох місцевих мешканок 45 та 19 років.

Обставини даного випадку встановлюються.

Нагадаємо, 26 жовтня на Кіровоградщині через отруєння чадним газом загинули жінка та троє дітей, зокрема немовля. Поліція відкрила кримінальне провадження.

27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
