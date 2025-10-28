У Рівному дві жінки отруїлися чадним газом
Подія сталася у Рівному у понеділок, 27 жовтня
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
До лікарні з діагнозом "отруєння чадним газом" госпіталізували двох місцевих мешканок 45 та 19 років.
Обставини даного випадку встановлюються.
Нагадаємо, 26 жовтня на Кіровоградщині через отруєння чадним газом загинули жінка та троє дітей, зокрема немовля. Поліція відкрила кримінальне провадження.
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
ДБР затримало екскерівника "Укренерго" Кудрицького – ЗМІ
28 жовтня 2025, 10:58У Києві пʼяний чоловік влаштував стрілянину біля будинку: є поранені перехожі
28 жовтня 2025, 10:50Росіяни зранку обстріляли середмістя Херсона: влада показала наслідки
28 жовтня 2025, 10:47У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 22 жовтня
28 жовтня 2025, 10:27В Україні офіційно стартує опалювальний сезон: що відомо
28 жовтня 2025, 10:14Врізався у стовп: на Волині в ДТП загинув 16-річний мотоцикліст
28 жовтня 2025, 10:09В Україні зросла кількість ДТП через п'яних водіїв: де найбільше порушників
28 жовтня 2025, 09:57"Примари" ГУР в небі: на Донеччині розвідники уразили дві РЛС та пускову установку ЗРК росіян
28 жовтня 2025, 09:49Наркоканал на Закарпатті: щомісяця збували кілограм метамфетаміну, викрито 12 осіб
28 жовтня 2025, 09:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі блоги »