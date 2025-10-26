На Ровенщине в кювете нашли авто с погибшим водителем

Фото: Национальная полиция

Во Владимирецком районе Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель фургона Ford Connect

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что смертельное ДТП произошло в пятницу, 25 октября.

В полицию обратился 36-летний мужчина, который сообщил, что на обочине дороги между селами Маюничи и Веретено обнаружил автомобиль в кювете, а в салоне – человека без признаков жизни.

Следователи установили, что водитель фургона Ford Connect, 61-летний житель города Вараш, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.

Полученные травмы оказались смертельными – медики констатировали смерть мужчины на месте происшествия.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель человека, возбуждено уголовное производство.

