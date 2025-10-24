Фото: Государственная пограничная служба Украины

У границы в Одесской области семь мужчин пострадали во время неудачной попытки бежать в Молдову

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает RegioNews.

Семь мужчин на BMW пытались незаконно пересечь границу Украины с Молдовой, но не доехали до соседнего государства – автомобиль опрокинулся, все пассажиры получили травмы. Бегство организовал администратор одного из Телеграмм-каналов за более 25 тысяч долларов США.

Автомобиль вылетел в кювет

Инцидент произошел у границы в Раздельнянском районе Одесской области. Пограничники заметили двигавшийся в сторону границы автомобиль и сделали попытку его остановить. Водитель ускорил ход, не справился с управлением и съехал в кювет.

В салоне автомобиля кроме водителя находились еще шесть мужчин. В результате аварии все они получили травмы разной степени тяжести. Пограничники предоставили пострадавшим первичную медицинскую помощь и вызвали скорую и полицию для дальнейшего обследования и госпитализации.

Семь пассажиров получили травмы

Предварительно установлено, что мужчины обратились к администратору Телеграмм-канала для организации переправы через границу. Они перечислили более 25 тысяч долларов США на криптокошелек дельца, не имея гарантий успеха. За эти деньги организатор предоставил внедорожник румынской регистрации с украинскими номерами от другого авто. По факту попытки незаконного пересечения границы в отношении мужчин составлены административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП, дела переданы в суд.

