26 жовтня
Перелазив через вагон: на Одещині 8-річну дитину вдарило струмом
26 жовтня
На Рівненщині у кюветі знайшли авто із загиблим водієм
26 жовтня
На Хмельниччині жінка встромила ніж у співмешканця матері
26 жовтня 2025, 13:21

На Рівненщині у кюветі знайшли авто із загиблим водієм

26 жовтня 2025, 13:21
Фото: Національна поліція
У Володимирецькому районі Рівненської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув водій фургона Ford Connect

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що смертельна ДТП сталася у п'ятницю, 25 жовтня.

До поліції звернувся 36-річний чоловік, який повідомив, що на узбіччі дороги між селами Маюничі та Веретено виявив автомобіль у кюветі, а в салоні – людину без ознак життя.

Слідчі встановили, що водій фургона Ford Connect, 61-річний житель міста Вараш, не впорався з керуванням, з’їхав із дороги та перекинувся.

Отримані травми виявилися смертельними – медики констатували смерть чоловіка на місці події.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини, відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Київщині мотоцикліст "влаштував гонки" та влаштував ДТП. Внаслідок аварії чоловік отримав травми, його госпіталізували. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

