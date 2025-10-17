01:30  17 жовтня
17 жовтня 2025, 07:52

Вбив собаку з пістолета: на Рівненщині чоловіку загрожує 8 років

17 жовтня 2025, 07:52
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Житель Рівненського району постане перед судом за вбивство собаки з пістолета

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 14 квітня, коли під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому чоловік застрелив собаку, тримаючи її на повідку.

Постріл у голову тварини був скоєний умисно, під час страждань собаки зловмисник знімав свої дії на відео та коментував їх іронічно.

Від отриманих травм собака загинула на місці.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 43-річний чоловік, який раніше перебував у СІЗО за замовне вбивство та викрадення. Днями суд змінив йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт із електронним засобом контролю.

Чоловіку повідомили про підозру. Досудове розслідування завершено, матеріали скеровано до суду.

Правоохоронці також перевіряють можливу причетність інших осіб до вчинення злочину.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині 59-річний чоловік повісив свого собаку. Поліцейські завершили досудове розслідування і направили до суду матеріали. За скоєне зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.

Рівненська область собака жорстоке поводження з тваринами суд в'язниця
