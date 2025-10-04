Часть Ровно осталась без света по техническим причинам
По техническим причинам часть жителей Ровно временно осталась без электроснабжения
Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.
Энергетики работают над устранением неисправности.
По предварительным прогнозам, подачу электроэнергии возобновят в течение нескольких часов.
Напомним, ночью 4 октября российские военные ударили по энергообъектам Чернигова. Без света осталось 50 тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
