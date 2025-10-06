12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
UA | RU
UA | RU
06 жовтня 2025, 17:28

На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який в стані сп’яніння скоїв смертельну аварію

06 жовтня 2025, 17:28
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

За матеріалами ДБР судитимуть правоохоронця з Рівненщини, який в стані сп’яніння скоїв смертельну ДТП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

У травні 2025 року правоохоронець, перебуваючи за кермом власного авто, неподалік села Дроздинь Рівненської області, не впорався із керуванням та з’їхав на праве узбіччя, де машину занесло і вона перекинулася. В салоні авто також перебувала мати з донькою, яких чоловік погодився підвезти.

51-річна жінка загинула одразу на місці події, а 15-річна дівчина була госпіталізована до лікарні із численними травмами, зокрема, струсом мозку, переломом щелепи, ранами обличчя тощо.

Як встановило слідство, правоохоронець перебував за кермом у стані сп’яніння – рівень алкоголю в крові сягав 1,9 проміле.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Рівненській області чоловік постане перед судом за смертельне побиття односельця. Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд ДБР ДТП Рівне Рівненська область
У Рівному дівчина випала з 7-го поверху, а в квартирі знайшли мертвого чоловіка
06 жовтня 2025, 08:15
Частина Рівного залишилася без світла через технічні причини
04 жовтня 2025, 11:48
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Одещину знову заллє дощами
06 жовтня 2025, 18:09
На Одещині судитимуть 22-річного водія, який допустив ДТП і травмування двох пасажирів
06 жовтня 2025, 17:55
На Буковині в авто з дипломатичними номерами виявили контрабандні сигарети на мільйон гривень
06 жовтня 2025, 17:39
Грету Тунберг та ще 170 активістів "Флотилії Сумуда" депортували з Ізраїлю до Греції та Словаччини
06 жовтня 2025, 17:02
У Тернополі водій Renault збив 17-річну дівчину на пішохідному переході
06 жовтня 2025, 16:49
У Кривому Розі колишній хлопець розбив дівчинці голову: кривдник досі не отримав покарання
06 жовтня 2025, 16:45
Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на Одещині
06 жовтня 2025, 16:35
В Україні створили мережу потужних американських акумуляторів для підтримки енергосистеми взимку, — WSJ
06 жовтня 2025, 16:25
Українські прикордонники відбили ворожий штурм Костянтинівки на Донеччині
06 жовтня 2025, 16:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »