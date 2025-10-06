На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який в стані сп’яніння скоїв смертельну аварію

фото: ДБР

За матеріалами ДБР судитимуть правоохоронця з Рівненщини, який в стані сп’яніння скоїв смертельну ДТП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

У травні 2025 року правоохоронець, перебуваючи за кермом власного авто, неподалік села Дроздинь Рівненської області, не впорався із керуванням та з’їхав на праве узбіччя, де машину занесло і вона перекинулася. В салоні авто також перебувала мати з донькою, яких чоловік погодився підвезти.

51-річна жінка загинула одразу на місці події, а 15-річна дівчина була госпіталізована до лікарні із численними травмами, зокрема, струсом мозку, переломом щелепи, ранами обличчя тощо.

Як встановило слідство, правоохоронець перебував за кермом у стані сп’яніння – рівень алкоголю в крові сягав 1,9 проміле.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Рівненській області чоловік постане перед судом за смертельне побиття односельця. Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.