На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який в стані сп’яніння скоїв смертельну аварію
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
У травні 2025 року правоохоронець, перебуваючи за кермом власного авто, неподалік села Дроздинь Рівненської області, не впорався із керуванням та з’їхав на праве узбіччя, де машину занесло і вона перекинулася. В салоні авто також перебувала мати з донькою, яких чоловік погодився підвезти.
51-річна жінка загинула одразу на місці події, а 15-річна дівчина була госпіталізована до лікарні із численними травмами, зокрема, струсом мозку, переломом щелепи, ранами обличчя тощо.
Як встановило слідство, правоохоронець перебував за кермом у стані сп’яніння – рівень алкоголю в крові сягав 1,9 проміле.
Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
