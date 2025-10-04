Фото: ГСЧС

Ночью 4 октября российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Чернигове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Черниговской ОВД Вячеслава Чауса и ГСЧС.

Во время ночной атаки дроны-камикадзе повредили несколько важных объектов электроснабжения. По данным облэнерго, без света остались около 50 тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Чернигове. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.

Глава ОВА отметил, что за прошедшие сутки под обстрелами оказались 15 населенных пунктов в трех территориальных громадах области. В Новгород-Северском дроны попали по нежилому зданию, где возник пожар.

По ситуации с энергетикой Чаус сообщил, что в области продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии – "три через три". Энергетики делают все возможное, чтобы избежать дополнительных ограничений, в некоторых громадах планируется облегчение графиков.

Также продолжается работа с военным командованием по усилению системы противовоздушной обороны.

Напомним, в ночь на 4 октября российская армия атаковала Украину 109 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23. ПВО обезвредила 73 дрона.