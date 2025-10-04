Частина Рівного залишилася без світла через технічні причини
Через технічні причини частина мешканців Рівного тимчасово залишилася без електропостачання
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.
Енергетики працюють над усуненням несправності.
За попередніми прогнозами, подачу електроенергії відновлять протягом кількох годин.
Нагадаємо, вночі 4 жовтня російські військові вдарили по енергооб’єктах Чернігова. Без світла залишилися 50 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
