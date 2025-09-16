Фото: полиция

Во время последних воздушных тревог в Ровенской области силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На местах падения обломков работали полиция, СБУ и прокуратура. Взрывотехники обследовали найденные фрагменты и обезвредили боевую часть одного из дронов.

Правоохранители призывают граждан не приближаться к подозрительным предметам и сообщать по номерам 101 или 102.

Также напоминают: во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытии и не снимать работу сил ПВО.

Напомним, ранее в поле в Белоцерковском районе Киевской области обнаружили обломки российской крылатой ракеты типа Х-101. Саперы изъяли и обезвредили ее боевую часть.