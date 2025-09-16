Фото: поліція

Під час останніх повітряних тривог у Рівненській області сили ППО знищили кілька повітряних цілей

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На місцях падіння уламків працювали поліція, СБУ та прокуратура. Вибухотехніки обстежили знайдені фрагменти та знешкодили бойову частину одного з дронів.

Правоохоронці закликають громадян не наближатися до підозрілих предметів та повідомляти за номерами 101 або 102.

Також нагадують: під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті та не знімати роботу сил ППО.

Нагадаємо, раніше у полі в Білоцерківському районі Київської області виявили уламки російської крилатої ракети типу Х-101. Сапери вилучили та знешкодили її бойову частину.