Фото: поліція

Смертельна ДТП сталася 7 вересня близько 17:50 у селі Шубків Рівненського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Місцевий житель за кермом Audi врізався у попутний Citroen, яким керував 59-річний чоловік із Кіровоградщини. Від удару Audi вилетів із дороги та врізався в бетонний стовп.

Водій Citroen загинув на місці, кермувальник Audi не постраждав. Його затримали, огляд показав, що він був тверезий.

Затриманому 25-річному молодику оголосили підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

