На Рівненщині 5-річна дівчинка випала з вікна шостого поверху на дах перукарні
Інцидент стався 2 вересня близько 13:25 у Костополі. Дитина перебуває в лікарні у тяжкому, але стабільному стані
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Правоохоронці встановили, що 27-річна матір пішла відвести 7-річного сина сина до школи, а доньку залишила вдома з 19-річним знайомим. Коли хлопець відійшов до іншої кімнати, дівчинка випала з відчиненого вікна на шостому поверсі на дах перукарні. Вікно було відкрите на провітрювання, проте механізм був зламаний.
Відомо, що сім’я перебуває на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 166 ККУ (невиконання обов’язків по догляду за дитиною).
