Фото: поліція

Інцидент стався 2 вересня близько 13:25 у Костополі. Дитина перебуває в лікарні у тяжкому, але стабільному стані

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що 27-річна матір пішла відвести 7-річного сина сина до школи, а доньку залишила вдома з 19-річним знайомим. Коли хлопець відійшов до іншої кімнати, дівчинка випала з відчиненого вікна на шостому поверсі на дах перукарні. Вікно було відкрите на провітрювання, проте механізм був зламаний.

Відомо, що сім’я перебуває на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 166 ККУ (невиконання обов’язків по догляду за дитиною).

Нагадаємо, вдень 2 вересня на Полтавщині літня жінка випала з вікна. Від отриманих травм вона загинула на місці.