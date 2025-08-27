10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 21:25

Трагедія на Рівненщині: втопився 3-річний хлопчик

27 серпня 2025, 21:25
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Рівненській області проводять розслідування за фактом загибелі дитини. Трирічний хлопчик потонув під час відпочинку

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась 27 серпня близько 15 години у селі Нетреба. Бабуся вивела хлопчика з подвір'я, щоб вивести корову. Проте хлопчик повернувся до двору, а бабуся наголосила, щоб він пішов до дідуся.

Коли жінка повернулась додому, трирічного онука там не було. Всі дорослі пішли до ставка, який знаходиться на відстані приблизно 50 метрів. Там вони знайшли взуття та одяг дитини. Місцевий житель дістав хлопчика на берег.

"Медики, які прибули за викликом, лише констатували смерть малолітнього", - повідомили в полції.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві 14-річна дівчинка впала у водяний колодязь глибиною близько 10 метрів. Рятувальники дістали дитину та передали медикам.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
утоплення поліція Рівненська область
На Чернігівщині під час пожежі загинув 17-річний хлопець
26 серпня 2025, 11:08
Потонув у річці: у Миколаєві знайшли тіло 15-річного хлопця
26 серпня 2025, 10:40
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
У київських дитсадках скасовують 50% пільгу на харчування для багатодітних родин
27 серпня 2025, 21:50
У Кривому Розі судитимуть 37-річного чоловіка за замах на вбивство двох людей
27 серпня 2025, 21:06
Вибивав борг у родича: на Миколаївщині судили поліцейського, який прикладав пістолет до голови брата
27 серпня 2025, 20:45
Стефанішину призначено новим послом в США, – Зеленський
27 серпня 2025, 20:39
Смертельна ДТП на Київщині: мотоцикл влетів у два автомобілі
27 серпня 2025, 20:26
Іпотека під 0%: хто зможе отримати житло без переплат
27 серпня 2025, 20:24
Ярослава Магучіх виборола "срібло" у фіналі Діамантової ліги – п'ята поспіль нагорода
27 серпня 2025, 20:10
У Києві очільник Деснянської РДА побився із заступницею голови КМДА
27 серпня 2025, 20:09
Позов у відповідь: нардепка Мар'яна Безугла подає на Тараса Тополю в суд за шахрайство
27 серпня 2025, 20:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »