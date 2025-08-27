Фото: Нацполіція

У Рівненській області проводять розслідування за фактом загибелі дитини. Трирічний хлопчик потонув під час відпочинку

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась 27 серпня близько 15 години у селі Нетреба. Бабуся вивела хлопчика з подвір'я, щоб вивести корову. Проте хлопчик повернувся до двору, а бабуся наголосила, щоб він пішов до дідуся.

Коли жінка повернулась додому, трирічного онука там не було. Всі дорослі пішли до ставка, який знаходиться на відстані приблизно 50 метрів. Там вони знайшли взуття та одяг дитини. Місцевий житель дістав хлопчика на берег.

"Медики, які прибули за викликом, лише констатували смерть малолітнього", - повідомили в полції.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві 14-річна дівчинка впала у водяний колодязь глибиною близько 10 метрів. Рятувальники дістали дитину та передали медикам.