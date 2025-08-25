Фото: ілюстративне

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Раніше він неодноразово притягувався до відповідальності за злочини проти життя і здоров'я людей та за крадіжки. Востаннє його засудили у червні цього року до п'яти років позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено, що дії чоловіка були умисними і призвели до тяжких наслідків. Зважаючи на це, йому призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Законної сили вирок наразі не набрав. Підсудний або його захисники мають право оскаржити рішення суду протягом 30 діб.

Раніше повідомлялося, у Львові правоохоронці завершили розслідування справи щодо тяжких тілесних ушкоджень, завданих під час конфлікту. Слідство встановило причетність молодого чоловіка до нападу на львів'янина з серйозними травмами.