11:59  25 серпня
На Буковині зафіксували 5-градусний мороз
09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
25 серпня 2025, 19:27

На Рівненщині суд виніс вирок чоловіку за смертельне побиття власного брата

25 серпня 2025, 19:27
Фото: ілюстративне
Інцидент розглядався у контексті попередніх кримінальних правопорушень з боку підсудного

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Раніше він неодноразово притягувався до відповідальності за злочини проти життя і здоров'я людей та за крадіжки. Востаннє його засудили у червні цього року до п'яти років позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено, що дії чоловіка були умисними і призвели до тяжких наслідків. Зважаючи на це, йому призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Законної сили вирок наразі не набрав. Підсудний або його захисники мають право оскаржити рішення суду протягом 30 діб.

Раніше повідомлялося, у Львові правоохоронці завершили розслідування справи щодо тяжких тілесних ушкоджень, завданих під час конфлікту. Слідство встановило причетність молодого чоловіка до нападу на львів'янина з серйозними травмами.

25 серпня 2025
07 серпня 2025
