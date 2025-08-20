12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
12:45  20 августа
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
10:55  20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
UA | RU
UA | RU
20 августа 2025, 18:52

Политравмы и ушибы: в Ровенской области автомобиль сбил 33-летнюю женщину на "зебре"

20 августа 2025, 18:52
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Ровенской области
Читайте також
українською мовою

В Дубенском районе вчера, 19 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала пешеходка

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

ДТП произошло около 14:10 на автодороге "Киев-Чоп" в селе Дубровка.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Toyota Land Cruiser Prado", 64-летний житель Чернигова, наехал на 33-летнюю женщину из села Кораблище Млиновской общины. Пострадавшая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Автопроисшествие произошло на трассе "Киев-Чоп"

Медики госпитализировали пострадавшую с политравмой, многочисленными переломами и ушибами. Врачи оказывают ей необходимую помощь, состояние пациентки оценивается как стабильное.

Полиция проводит расследование обстоятельств ДТП

Полицейские подтвердили, что водитель находился в трезвом состоянии. Продолжается досудебное расследование обстоятельств ДТП, а правоохранители напоминают водителям и пешеходам о необходимости быть максимально внимательными на дорогах.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области водитель Renault выехал на встречную полосу. В результате столкновения с микроавтобусом пострадал молодой человек из областного центра.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Ровенская область травмы госпитализация трасса
В Ровенской области мужчина без прав и страхового полиса стал виновником смертельной аварии
20 августа 2025, 17:03
В Украине стремительно растет количество ДТП: ежегодно более 3500 аварий
20 августа 2025, 11:41
ДТП на Закарпатье: Mercedes влетел в отбойник, а Volkswagen перевернулся
20 августа 2025, 11:06
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
В Украине заработала электронная очередь в ТЦК
20 августа 2025, 19:05
В Харьковской области состоится онлайн-встреча властей и бизнеса
20 августа 2025, 19:00
Невакцинированных детей могут не допустить к обучению в школах
20 августа 2025, 18:50
Правоохранители задержали жителя Одессы, который незаконно переправлял мужчин в Молдову
20 августа 2025, 18:39
На Волыни правоохранителя будут судить за организацию незаконного пересечения границы
20 августа 2025, 18:35
Безуглой запретили посещать заседание парламента
20 августа 2025, 18:29
Путин не готов встречаться с Зеленским сейчас и в будущем, - CNN
20 августа 2025, 18:16
1 сентября стартует учебный год 2025-2026: какой формат обучения ждать
20 августа 2025, 17:51
Польша не будет отправлять свои войска в Украину
20 августа 2025, 17:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »