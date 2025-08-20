Фото: полиция Ровенской области

В Дубенском районе вчера, 19 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала пешеходка

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

ДТП произошло около 14:10 на автодороге "Киев-Чоп" в селе Дубровка.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Toyota Land Cruiser Prado", 64-летний житель Чернигова, наехал на 33-летнюю женщину из села Кораблище Млиновской общины. Пострадавшая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Автопроисшествие произошло на трассе "Киев-Чоп"

Медики госпитализировали пострадавшую с политравмой, многочисленными переломами и ушибами. Врачи оказывают ей необходимую помощь, состояние пациентки оценивается как стабильное.

Полиция проводит расследование обстоятельств ДТП

Полицейские подтвердили, что водитель находился в трезвом состоянии. Продолжается досудебное расследование обстоятельств ДТП, а правоохранители напоминают водителям и пешеходам о необходимости быть максимально внимательными на дорогах.

