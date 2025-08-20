12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
20 серпня 2025, 18:52

Політравми та забої: у Рівненській області авто збило 33-річну жінку на "зебрі"

20 серпня 2025, 18:52
Фото: поліція Рівненщини
У Дубенському районі вчора, 19 серпня, сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала пішохідка

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

ДТП сталося близько 14:10 на автодорозі "Київ–Чоп" у селі Дубрівка.

За попередньою інформацією, водій автомобіля "Toyota Land Cruiser Prado", 64-річний мешканець Чернігова, наїхав на 33-річну жінку з села Кораблище Млинівської громади. Постраждала перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Автопригода сталася на трасі "Київ–Чоп"

Медики госпіталізували постраждалу з політравмою, численними переломами та забоями. Лікарі надають їй необхідну допомогу, стан пацієнтки оцінюється як стабільний.

Поліція проводить розслідування обставин ДТП

Поліцейські підтвердили, що водій перебував у тверезому стані. Триває досудове розслідування обставин ДТП, а правоохоронці нагадують водіям і пішоходам про необхідність бути максимально уважними на дорогах.

Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині водій Renault виїхав на зустрічну смугу. У результаті зіткнення з мікроавтобусом постраждав молодий чоловік з обласного центру.

