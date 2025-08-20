Фото: поліція Рівненщини

У Дубенському районі вчора, 19 серпня, сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала пішохідка

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

ДТП сталося близько 14:10 на автодорозі "Київ–Чоп" у селі Дубрівка.

За попередньою інформацією, водій автомобіля "Toyota Land Cruiser Prado", 64-річний мешканець Чернігова, наїхав на 33-річну жінку з села Кораблище Млинівської громади. Постраждала перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Автопригода сталася на трасі "Київ–Чоп"

Медики госпіталізували постраждалу з політравмою, численними переломами та забоями. Лікарі надають їй необхідну допомогу, стан пацієнтки оцінюється як стабільний.

Поліція проводить розслідування обставин ДТП

Поліцейські підтвердили, що водій перебував у тверезому стані. Триває досудове розслідування обставин ДТП, а правоохоронці нагадують водіям і пішоходам про необхідність бути максимально уважними на дорогах.

