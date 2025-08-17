Фото: Нацполіція

Аварія сталась 15 серпня в селі Городище. Там зіткнулись мотоцикл та авто. Обидва водії ніколи не отримували посвідчення

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

За даними поліції, 26-річна жінка за кермом Ford Focus розверталась, але не надала переваги в русі та допустила зіткнення із мотоциклом Lifan, яким керував 16-річний хлопець.

Внаслідок ДП отримав травму і водій, і пасажир мотоцикла. Обидва були без шоломів. У 16-річного водія діагностували відкритий перелом в ділянці ступні та забої. У 13-річного пасажира — закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та травму грудної клітки.

"Поліцейські закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватись правил безпеки. Пам’ятайте про засоби захисту — шолом може врятувати життя", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали п'ятеро людей. Аварія трапилася пізно увечері: вантажівка в'їхала в пішоходів.