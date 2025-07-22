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В Ровенской области разоблачена сделка с легковушками, которые ввозились в Украину под видом гуманитарной помощи, а впоследствии продавались как коммерческие

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенской области разоблачили схему незаконного ввоза легковушек под видом гуманитарной помощи: трое фигурантов завезли более десяти автомобилей, минуя уплату таможенных платежей почти на 2 млн грн.

Следствие установило, что 40-летний киевлянин организовал канал и привлек 40-летнюю жительницу Волыни и 50-летнего столичного знакомого. Машины оформляли как "технику для волонтерских нужд", а в декларациях указывали заведомо ложные данные. После пересечения границы транспорт перепродавали в частные руки - в среднем на 4-5 тыс. долл. дороже, чем стоимость приобретения за рубежом.

Оперативники следственного управления полиции Ровенской области, киберподразделения, областного управления СБУ и прокуратуры провели санкционированные обыски, изъяли документацию, телефоны и печати псевдоволонтерских структур. Всех троих задержали и объявили подозрение по ч. 2 ст. 201-4 УК Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога более 1,5 млн грн; средства уже внесены.

Напомним, "университетская схема" не сработала: более 50 тысяч мужчин 25+ отчислили из вузов.