Спрятал между арбузами: на Винниччине в автомобиле иностранца нашли антикварный самовар
В пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники вместе с таможенниками стали свидетелями необычного багажного "соседства"
Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует RegioNews.
В багажнике BMW, направлявшемся в Румынию, обнаружили латунный самовар 1898 года. Раритет вез 38-летний гражданин Румынии, спрятав его среди арбузов.
Незадекларированный артефакт изъяли. Экспертиза определит, имеет ли он историческую или культурную ценность.
Напомним, в июле из Украины 61-летний мужчина пытался вывезти из страны 13 иностранных старинных изданий разных авторов. Самая старая из книг датирована 1704 годом
13 августа 2025
