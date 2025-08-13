14:14  13 серпня
13 серпня 2025, 14:48

Під виглядом гуманітарної допомоги в Україну незаконно ввезли 27 авто: деталі резонансної справи

13 серпня 2025, 14:48
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці викрили злочинну схему, у якій фігуранти приховали від митного контролю автомобілів майже на 5 мільйонів гривень

Про це повідомила Поліція Рівненської області, передає RegioNews.

За даними слідства, протягом 2024–2025 років троє людей — мешканець Києва, жінка з Волині та ще один киянин — ввозили до України авто. Вони декларували транспортні засоби як гуманітарну допомогу, щоб ухилитися від сплати ввізного мита, акцизного податку та ПДВ.

Після цього автівки продавали, а гроші розподіляли між собою.

Загалом злочинці незаконно ввезли 27 автомобілів на суму майже 4,9 мільйона гривень.

Слідчі повідомили всім трьом учасникам групи про підозру за статтями, що передбачають контрабанду та ухилення від сплати податків.

Суд обрав підозрюваним тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави, яку вони вже сплатили.

Нагадаємо, ще в липні поліція Рівненщини викрила оборудку з легковиками, які ввозилися до України під виглядом гуманітарної допомоги, а згодом продавалися як комерційні. Було відомо, що фігуранти справи завезли понад десять автівок, оминувши сплату митних платежів майже на 2 млн грн.

