Фото: Ужгород/Times

В Закарпатье таможенники обнаружили крупную партию контрафактных игрушек и аксессуаров, незаконно попавших в Украину

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает RegioNews.

По данным таможенной службы, грузовик, следовавший из Китая в адрес предпринимателя из Волынской области, пересек украинско-словацкую границу с более чем 16,8 тысячами единиц товара. Среди изъятого – 7 440 мягких игрушек, 8 120 брелоков, более тысячи силиконовых чехлов для телефонов и 150 чехлов для наушников. Предварительная оценочная стоимость задержанной продукции превышает полмиллиона гривен.

Товар изъят

В ходе таможенного досмотра инспекторы заметили, что продукция может нарушать права интеллектуальной собственности известной международной торговой марки. Владелец бренда подтвердил подозрения, предоставив вывод, что обнаруженные товары имеют признаки фальсификата и контрафакта.

Грузовик остановлен на украинско-словацкой границе

По результатам проверки по предпринимателю составили протокол о нарушении таможенных правил по статье 476 Таможенного кодекса Украины. Пока вся партия товара изъята, а материалы дела в ближайшее время передадут в суд.

Внутри – контрафактные игрушки и аксессуары

Ранее сообщалось, певица Злата Огневич откровенно рассказала о своих визитах в магазины для взрослых. Она призналась, что без стыда выбирает там интимные товары, в том числе разные модели секс-игрушек.