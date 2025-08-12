10:18  12 серпня
12 серпня 2025, 10:12

Поблизу Рівного - ДТП з потерпілими: деталі інциденту

12 серпня 2025, 10:12
Фото: поліція Рівненщини
На Рівненщині триває розслідування обставин вечірньої ДТП, у якій постраждали троє людей

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У селі Бармаки Рівненського району ввечері 11 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Аварія відбулася близько 19:10 на трасі "Рівне – Тучин".

Поліція перекрила ділянку траси після аварії

За попередніми даними поліції, зіткнулися автомобілі марок "Mercedes" та "Citroen". Унаслідок інциденту постраждали троє людей, яких госпіталізували для медичного обстеження. Наразі лікарі з’ясовують ступінь отриманих травм.

Причини зіткнення встановлюються

На місці аварії працювали слідчо-оперативна група поліції та бригада екстреної медичної допомоги. Рух транспорту на цій ділянці дороги тимчасово ускладнено. Поліцейські організували об’їзд однією смугою по ґрунтовому узбіччю. Причини та обставини ДТП встановлюються.

Раніше повідомлялося, в Солоницівці на Харківщині під час сильної зливи автомобіль вилетів з дороги та врізався в гараж. Унаслідок удару 57-річного водія затисло в салоні.

Рівненська область ДТП аварія постраждалі поліція Mercedes-Benz
