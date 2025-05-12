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12 мая 2025, 10:39

На Ровенщине задержали 18-летних юношей, совершивших теракт

12 мая 2025, 10:39
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Двум 18-летним ровенчанам сообщено о подозрении в совершении террористического акта по предварительному сговору группой лиц

Об этом сообщила Ровенская областная прокуратура, передает RegioNews.

Согласно следствию, подозреваемые собрали два самодельных взрывных устройства с удаленной активацией и установили их в заброшенном здании. Их сообщница позвонила в полицию и сообщила о якобы найденном труппе в этом помещении. Когда на место прибыли правоохранители, взрывчатка сработала.

Благодаря оперативной реакции полиции обошлось без пострадавших.

Юношей оперативно задержали. За совершение теракта им пообещали перечислить 2 тыс. долларов США на криптогаманец, которые подозреваемые так и не получили.

Прокуратура инициировала избрание меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Злоумышленникам грозит наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, вна Николаевщине мужчина взорвал гранатой четырех полицейских.

Ранее СБУ задержала агентку ФСБ, которая готовила теракт в Николаеве.

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