На Рівненщині затримали 18-річних юнаків, які вчинили теракт

Двом 18-річним рівнянам повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту за попередньою змовою групою осіб

Про це повідомила Рівненська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Згідно зі слідством, підозрювані зібрали два саморобні вибухові пристрої з віддаленою активацією і встановили їх у закинутій будівлі. Їх спільниця зателефонувала до поліції і повідомила про нібито знайдений труп у цьому приміщенні. Коли на місце прибули правоохоронці, вибухівка спрацювала.

Завдяки оперативній реакції поліції обійшлося без постраждалих.

Юнаків оперативно затримали. За вчинення теракту їм пообіцяли перерахувати 2 тис доларів США на криптогаманець, які підозрювані так і не отримали.

Прокуратура ініціювала обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Зловмисникам загрожує покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік підірвав гранатою чотирьох поліцейських.

Раніше СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала теракт у Миколаєві.